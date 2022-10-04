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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında 1,9 puan düştü

Salı, 04 Ekim 2022 09:19:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD’nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Eylül ayında üst üste 28 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Ağustos ayına kıyasla 1,9 puan düşerek %50,9’da yer almaya başladı. Söz konusu seviye, 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Eylül seviyesi

Ağustos seviyesi

Yeni siparişler

47,1

51,3

Üretim

50,6

50,4

Bekleyen siparişler

51,7

52,5

İstihdam

50,9

53

Tedarikçi teslimatları

48,7

54,2

Stok

52,4

55,1

Fiyat

55,5

53,1

Yeni ihracat siparişleri  

47,8

49,4

İthalat

52,6

52,5

Eylül ayında dokuz imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: metal olmayan madeni ürünler; makine; plastik ve kauçuk ürünler; çeşitli imalat ürünleri; kıyafet, deri ve benzerleri; ulaşım ekipmanları; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri oldu.

Söz konusu ayda, mobilya ve ilgili ürünler; tekstil ürünleri; ahşap ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler ve fabrikasyon metal ürünler sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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