ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında 1,9 puan düştü

Salı, 04 Ekim 2022 09:19:38 (GMT+3) | San Diego

ABD’nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Eylül ayında üst üste 28 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Ağustos ayına kıyasla 1,9 puan düşerek %50,9’da yer almaya başladı. Söz konusu seviye, 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Eylül seviyesi Ağustos seviyesi Yeni siparişler 47,1 51,3 Üretim 50,6 50,4 Bekleyen siparişler 51,7 52,5 İstihdam 50,9 53 Tedarikçi teslimatları 48,7 54,2 Stok 52,4 55,1 Fiyat 55,5 53,1 Yeni ihracat siparişleri 47,8 49,4 İthalat 52,6 52,5

Eylül ayında dokuz imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: metal olmayan madeni ürünler; makine; plastik ve kauçuk ürünler; çeşitli imalat ürünleri; kıyafet, deri ve benzerleri; ulaşım ekipmanları; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri oldu.

Söz konusu ayda, mobilya ve ilgili ürünler; tekstil ürünleri; ahşap ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler ve fabrikasyon metal ürünler sektörleri küçülme gösterdi.