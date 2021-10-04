ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında 1,2 puan arttı

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Eylül ayında, üst üste on altı ay büyüme gösterdi.
Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Ağustos ayında kaydedilen %59,9’a kıyasla 1,2 puan artarak %61,1’e çıktı.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endeks
|
Eylül seviyesi
|
Ağustos seviyesi
|
Yeni siparişler
|
66,7
|
66,7
|
Üretim
|
59,4
|
60
|
Bekleyen siparişler
|
64,8
|
68,2
|
İstihdam
|
50,2
|
49
|
Tedarikçi teslimatları
|
73,4
|
69,5
|
Stok
|
55,6
|
54,2
|
Fiyat
|
79,4
|
79,4
|
Yeni ihracat siparişleri
|
53,4
|
56,6
|
İthalat
|
54,9
|
54,3
Eylül ayında, 17 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: mobilya ve ilgili ürünler; petrol ve kömür ürünleri; makine; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; bilgisayar ve elektronik aletler; kimyasal ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; kağıt ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; çeşitli imalat ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; ulaşım ekipmanları; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.
Söz konusu ayda, yalnızca ahşap ürünler sektörü küçülme gösterdi.