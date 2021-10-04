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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında 1,2 puan arttı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 09:27:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Eylül ayında, üst üste on altı ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Ağustos ayında kaydedilen %59,9’a kıyasla 1,2 puan artarak %61,1’e çıktı.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Eylül seviyesi

Ağustos seviyesi

Yeni siparişler

66,7

66,7

Üretim

59,4

60

Bekleyen siparişler

64,8

68,2

İstihdam

50,2

49

Tedarikçi teslimatları

73,4

69,5

Stok

55,6

54,2

Fiyat

79,4

79,4

Yeni ihracat siparişleri  

53,4

56,6

İthalat

54,9

54,3

Eylül ayında, 17 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: mobilya ve ilgili ürünler; petrol ve kömür ürünleri; makine; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; bilgisayar ve elektronik aletler; kimyasal ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; kağıt ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; çeşitli imalat ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; ulaşım ekipmanları; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.

Söz konusu ayda, yalnızca ahşap ürünler sektörü küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD  imalat  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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