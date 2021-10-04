ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında 1,2 puan arttı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 09:27:02 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Eylül ayında, üst üste on altı ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Ağustos ayında kaydedilen %59,9’a kıyasla 1,2 puan artarak %61,1’e çıktı.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Eylül seviyesi Ağustos seviyesi Yeni siparişler 66,7 66,7 Üretim 59,4 60 Bekleyen siparişler 64,8 68,2 İstihdam 50,2 49 Tedarikçi teslimatları 73,4 69,5 Stok 55,6 54,2 Fiyat 79,4 79,4 Yeni ihracat siparişleri 53,4 56,6 İthalat 54,9 54,3

Eylül ayında, 17 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: mobilya ve ilgili ürünler; petrol ve kömür ürünleri; makine; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; bilgisayar ve elektronik aletler; kimyasal ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; kağıt ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; çeşitli imalat ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; ulaşım ekipmanları; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.

Söz konusu ayda, yalnızca ahşap ürünler sektörü küçülme gösterdi.