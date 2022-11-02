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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında hafifçe düştü

Çarşamba, 02 Kasım 2022 09:11:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD’nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Ekim ayında üst üste 29 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Eylül ayına kıyasla 0,7 puan düşerek %50,2’de yer almaya başladı. Söz konusu seviye, 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Ekim seviyesi

Eylül seviyesi

Yeni siparişler

49,2

47,1

Üretim

52,3

50,6

Bekleyen siparişler

46,6

51,7

İstihdam

45,3

50,9

Tedarikçi teslimatları

50

48,7

Stok

46,8

52,4

Fiyat

52,5

55,5

Yeni ihracat siparişleri  

46,5

47,8

İthalat

50,8

52,6

Ekim ayında sekiz imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; makine; petrol ve kömür ürünleri; ulaşım ekipmanları; çeşitli imalat ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri oldu.

Söz konusu ayda, mobilya ve ilgili ürünler; ahşap ürünler; kağıt ürünler; tekstil ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; birincil metaller; bilgisayar ve elektronik aletler ve yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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