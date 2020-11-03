ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında %59,3’e yükseldi

Salı, 03 Kasım 2020 10:03:07 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Ekim ayında altı ay üst üste büyüdü.

Ekim ayının satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında kaydedilen %55,4’e göre 3,9 puan artarak %59,3 oldu ve 2018 yılının Eylül ayında kaydedilen %59,3’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakam, art arda 131 aylık büyümeyi sona erdiren Nisan ayındaki daralmadan sonra üst üste altıncı ay büyümenin yaşandığını gösteriyor.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ekim seviyesi Eylül seviyesi Yeni Siparişler 67,9 60,2 Üretim 63 61 İstihdam 53,2 49,6 Stok 51,9 47,1 Fiyat 65,5 62,8 Yeni ihracat siparişleri 55,7 54,3 İthalat 58,1 54

Ekim ayında, 18 imalat sektöründen 15 tanesi gelişme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla kıyafet, deri ve benzerleri; fabrikasyon metal ürünler; metal olmayan madeni ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler; makine; mobilya ve ilgili ürünler; kağıt ürünler; ahşap ürünler; kimyasal ürünler; birincil metaller; bilgisayar ve elektronik aletler; ulaşım ekipmanları; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları ve çeşitli imalat ürünleri oldu.

Söz konusu ayda iki imalat sektöründen küçülme gösteren sektörler ise sırasıyla tekstil ürünleri ve matbaa ve ilgili faaliyetler oldu.