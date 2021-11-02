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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında 0,3 puan düştü

Salı, 02 Kasım 2021 09:06:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Ekim ayında, üst üste on yedi ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Eylül ayında kaydedilen %61,1’e kıyasla 0,3 puan düşerek %60,8’e geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Ekim seviyesi

Eylül seviyesi

Yeni siparişler

59,8

66,7

Üretim

59,3

59,4

Bekleyen siparişler

63,6

64,8

İstihdam

52

50,2

Tedarikçi teslimatları

75,6

73,4

Stok

57

55,6

Fiyat

85,7

79,4

Yeni ihracat siparişleri  

54,6

53,4

İthalat

49,1

54,9

Ekim ayında, 16 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; tekstil ürünleri; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; makine; matbaa ve ilgili faaliyetler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler; kimyasal ürünler; fabrikasyon metal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler; kağıt ürünler; birincil metaller ve ulaşım ekipmanları oldu.

Söz konusu ayda, ahşap ürünler ve metal olmayan madeni ürünler sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD  imalat  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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