ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında 0,3 puan düştü

Salı, 02 Kasım 2021 09:06:48 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Ekim ayında, üst üste on yedi ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Eylül ayında kaydedilen %61,1’e kıyasla 0,3 puan düşerek %60,8’e geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ekim seviyesi Eylül seviyesi Yeni siparişler 59,8 66,7 Üretim 59,3 59,4 Bekleyen siparişler 63,6 64,8 İstihdam 52 50,2 Tedarikçi teslimatları 75,6 73,4 Stok 57 55,6 Fiyat 85,7 79,4 Yeni ihracat siparişleri 54,6 53,4 İthalat 49,1 54,9

Ekim ayında, 16 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; tekstil ürünleri; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; makine; matbaa ve ilgili faaliyetler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler; kimyasal ürünler; fabrikasyon metal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler; kağıt ürünler; birincil metaller ve ulaşım ekipmanları oldu.

Söz konusu ayda, ahşap ürünler ve metal olmayan madeni ürünler sektörleri küçülme gösterdi.