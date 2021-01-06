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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık’ta %60,7’ye yükseldi

Çarşamba, 06 Ocak 2021 14:30:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Aralık ayında sekizinci ay üst üste büyüdü.

Aralık ayının satın alma yöneticileri endeksi, Kasım ayında kaydedilen %57,5’e göre 3,2 puan artarak %60,7 oldu. Bu rakam, art arda 131 aylık büyümeyi sona erdiren Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki daralmadan sonra üst üste sekizinci ay büyüme yaşandığını gösteriyor.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Aralık seviyesi

Kasım seviyesi

Yeni Siparişler

67,9

65,1

Üretim

64,8

60,8

Stok

59,1

56,9

İstihdam

51,5

48,4

Fiyat

77,6

65,4

Yeni ihracat siparişleri

57,5

57,8

İthalat

54,6

55,1

Aralık ayında, 18 imalat sektöründen 16 tanesi gelişme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; tekstil ürünleri; ahşap ürünler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; birincil metaller; kimyasal ürünler; makine; bilgisayar ve elektronik aletler; kağıt ürünler; çeşitli imalat ürünleri; ulaşım ekipmanları; mobilya ve ilgili ürünler ve yiyecek, içecek ve tütün ürünleri oldu.

Söz konusu ayda küçülme gösteren iki imalat sektörü ise sırasıyla matbaa ve ilgili faaliyetler ile petrol ve kömür ürünleri oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  imalat  |  benzer haberler »


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