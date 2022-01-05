ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında 2,4 puan düştü

Çarşamba, 05 Ocak 2022 09:35:11 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Aralık ayında üst üste on dokuz ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Kasım ayında kaydedilen %61,1’e kıyasla 2,4 puan düşerek %58,7’ye geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Aralık seviyesi Kasım seviyesi Yeni siparişler 60,4 61,5 Üretim 59,2 61,5 Bekleyen siparişler 62,8 61,9 İstihdam 54,2 53,3 Tedarikçi teslimatları 64,9 72,2 Stok 54,7 56,8 Fiyat 68,2 82,4 Yeni ihracat siparişleri 53,6 54 İthalat 53,8 52,6

Aralık ayında, 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; tekstil ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler; makine; metal olmayan madeni ürünler; çeşitli imalat ürünleri; kimyasal ürünler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; birincil metaller ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, ahşap ürünler, matbaa ve ilgili faaliyetler ve kağıt ürünler sektörleri küçülme gösterdi.