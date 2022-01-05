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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında 2,4 puan düştü

Çarşamba, 05 Ocak 2022 09:35:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Aralık ayında üst üste on dokuz ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Kasım ayında kaydedilen %61,1’e kıyasla 2,4 puan düşerek %58,7’ye geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Aralık seviyesi

Kasım seviyesi

Yeni siparişler

60,4

61,5

Üretim

59,2

61,5

Bekleyen siparişler

62,8

61,9

İstihdam

54,2

53,3

Tedarikçi teslimatları

64,9

72,2

Stok

54,7

56,8

Fiyat

68,2

82,4

Yeni ihracat siparişleri  

53,6

54

İthalat

53,8

52,6

Aralık ayında, 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; tekstil ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler; makine; metal olmayan madeni ürünler; çeşitli imalat ürünleri; kimyasal ürünler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; birincil metaller ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, ahşap ürünler, matbaa ve ilgili faaliyetler ve kağıt ürünler sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD  imalat  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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