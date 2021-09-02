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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında hafifçe arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 09:28:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Ağustos ayında, üst üste on beş ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Temmuz ayında kaydedilen %59,5’e kıyasla 0,4 puan artarak %59,9’a çıktı.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Ağustos seviyesi 

Temmuz seviyesi 

Yeni siparişler

66,7

64,9

Üretim

60

58,4

Bekleyen siparişler

68,2

65

İstihdam

49

52,9

Tedarikçi teslimatları  

69,5

72,5

Stok

54,2

48,9

Fiyat

79,4

85,7

Yeni ihracat siparişleri

56,6

55,7

İthalat

54,3

53,7

Ağustos ayında, 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: mobilya ve ilgili ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; birincil metaller; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; ahşap ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; kağıt ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, tekstil ürünleri ve metal olmayan madeni ürünler sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  imalat  |  benzer haberler »


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