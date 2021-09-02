ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında hafifçe arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 09:28:58 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Ağustos ayında, üst üste on beş ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Temmuz ayında kaydedilen %59,5’e kıyasla 0,4 puan artarak %59,9’a çıktı.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ağustos seviyesi Temmuz seviyesi Yeni siparişler 66,7 64,9 Üretim 60 58,4 Bekleyen siparişler 68,2 65 İstihdam 49 52,9 Tedarikçi teslimatları 69,5 72,5 Stok 54,2 48,9 Fiyat 79,4 85,7 Yeni ihracat siparişleri 56,6 55,7 İthalat 54,3 53,7

Ağustos ayında, 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: mobilya ve ilgili ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; birincil metaller; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; ahşap ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; kağıt ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, tekstil ürünleri ve metal olmayan madeni ürünler sektörleri küçülme gösterdi.