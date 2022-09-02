﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında değişmedi

Cuma, 02 Eylül 2022 09:18:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Ağustos ayında üst üste 27 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Temmuz ayına kıyasla değişiklik göstermeyerek %52,8’de yer almaya devam etti. Söz konusu seviye, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %52,4’ten bu yana kaydedilen en düşük ikinci seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Ağustos seviyesi

Temmuz seviyesi

Yeni siparişler

51,3

48

Üretim

50,4

53,5

Bekleyen siparişler

52,5

60

İstihdam

53

51,3

Tedarikçi teslimatları

54,2

49,9

Stok

55,1

55,2

Fiyat

53,1

57,3

Yeni ihracat siparişleri  

49,4

52,6

İthalat

52,5

54,4

Ağustos ayında 10 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: metal olmayan madeni ürünler; petrol ve kömür ürünleri; ulaşım ekipmanları; bilgisayar ve elektronik aletler; matbaa ve ilgili faaliyetler; plastik ve kauçuk ürünler; birincil metaller; makine; çeşitli imalat ürünleri ve yiyecek, içecek ve tütün ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, ahşap ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; fabrikasyon metal ürünler ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Haziran ayında %2 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 0,2 puan düştü

02 Ağu | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında 3,1 puan düştü

04 Tem | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Nisan ayında %0,3 arttı

03 Haz | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında da artış gösterdi

02 Haz | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Şubat ayında %0,5 düştü

05 Nis | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 1,5 puan düştü

05 Nis | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ocak ayında %1,4 arttı

04 Mar | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında hafifçe arttı

02 Mar | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Aralık ayında %0,4 düştü

04 Şub | Çelik Haberler