ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında değişmedi

Cuma, 02 Eylül 2022 09:18:56 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Ağustos ayında üst üste 27 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Temmuz ayına kıyasla değişiklik göstermeyerek %52,8’de yer almaya devam etti. Söz konusu seviye, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %52,4’ten bu yana kaydedilen en düşük ikinci seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ağustos seviyesi Temmuz seviyesi Yeni siparişler 51,3 48 Üretim 50,4 53,5 Bekleyen siparişler 52,5 60 İstihdam 53 51,3 Tedarikçi teslimatları 54,2 49,9 Stok 55,1 55,2 Fiyat 53,1 57,3 Yeni ihracat siparişleri 49,4 52,6 İthalat 52,5 54,4

Ağustos ayında 10 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: metal olmayan madeni ürünler; petrol ve kömür ürünleri; ulaşım ekipmanları; bilgisayar ve elektronik aletler; matbaa ve ilgili faaliyetler; plastik ve kauçuk ürünler; birincil metaller; makine; çeşitli imalat ürünleri ve yiyecek, içecek ve tütün ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, ahşap ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; fabrikasyon metal ürünler ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri küçülme gösterdi.