ABD imalat sektörü 29 ay üzerine Kasım ayında ilk kez küçüldü

ABD imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler üst üste 29 ay kaydedilen büyümenin ardından bu yılın Kasım ayında ilk kez azaldı.
Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi bir önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek %49’da yer almaya başladı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endeks
|
Kasım seviyesi
|
Ekim seviyesi
|
Yeni siparişler
|
47,2
|
49,2
|
Üretim
|
51,5
|
52,3
|
Bekleyen siparişler
|
43
|
46,6
|
İstihdam
|
40
|
45,3
|
Tedarikçi teslimatları
|
48,4
|
50
|
Stok
|
47,2
|
46,8
|
Fiyat
|
50,9
|
52,5
|
Yeni ihracat siparişleri
|
48,4
|
46,5
|
İthalat
|
46,6
|
50,8
Kasım ayında altı imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; birincil metaller; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri ve ulaşım ekipmanları sektörleri oldu.
Söz konusu ayda matbaa ve ilgili faaliyetler; ahşap ürünler; kağıt ürünler; tekstil ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; kimyasal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; makine; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri küçülme gösterdi.