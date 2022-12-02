ABD imalat sektörü 29 ay üzerine Kasım ayında ilk kez küçüldü

Cuma, 02 Aralık 2022 09:22:05 (GMT+3) | San Diego

ABD imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler üst üste 29 ay kaydedilen büyümenin ardından bu yılın Kasım ayında ilk kez azaldı.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi bir önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek %49’da yer almaya başladı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Kasım seviyesi Ekim seviyesi Yeni siparişler 47,2 49,2 Üretim 51,5 52,3 Bekleyen siparişler 43 46,6 İstihdam 40 45,3 Tedarikçi teslimatları 48,4 50 Stok 47,2 46,8 Fiyat 50,9 52,5 Yeni ihracat siparişleri 48,4 46,5 İthalat 46,6 50,8

Kasım ayında altı imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; birincil metaller; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri ve ulaşım ekipmanları sektörleri oldu.

Söz konusu ayda matbaa ve ilgili faaliyetler; ahşap ürünler; kağıt ürünler; tekstil ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; kimyasal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; makine; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri küçülme gösterdi.