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ABD imalat sektörü 29 ay üzerine Kasım ayında ilk kez küçüldü

Cuma, 02 Aralık 2022 09:22:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler üst üste 29 ay kaydedilen büyümenin ardından bu yılın Kasım ayında ilk kez azaldı.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi bir önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek %49’da yer almaya başladı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Kasım seviyesi

Ekim seviyesi

Yeni siparişler

47,2

49,2

Üretim

51,5

52,3

Bekleyen siparişler

43

46,6

İstihdam

40

45,3

Tedarikçi teslimatları

48,4

50

Stok

47,2

46,8

Fiyat

50,9

52,5

Yeni ihracat siparişleri  

48,4

46,5

İthalat

46,6

50,8

Kasım ayında altı imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; birincil metaller; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri ve ulaşım ekipmanları sektörleri oldu.

Söz konusu ayda matbaa ve ilgili faaliyetler; ahşap ürünler; kağıt ürünler; tekstil ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; kimyasal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; makine; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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