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ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Salı, 13 Ağustos 2024 14:29:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemde, bazı Güney Koreli üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını POSCO dahil 11 şirket için %1,74 ve Hyundai Steel Company için sıfır olarak belirledi.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000 ve 7212.60.0000 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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