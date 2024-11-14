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ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 14 Kasım 2024 11:56:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca yönelik 1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi ve 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.

İnceleme konusu dönem için Güney Koreli şirketlerin söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığı tespit edildi. Böylece Hyundai Steel Company ve POSCO’ya yönelik damping marjları sırasıyla %0,89 ve %2,10 olarak belirlendi.

Ayrıca telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarına göre teşvik oranları Hyundai Steel Company için %2,21 ve POSCO için %1,47 seviyelerinde yer alıyor.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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