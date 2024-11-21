ABD Nippon Steel’den ithal sıcak rulo saca yönelik damping marjını yükseltebilir

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemde Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Nippon Steel için %29,03, Tokyo Steel için ise sıfır olarak belirledi. Daha önce Nippon Steel’den ithal söz konusu ürünlere yönelik damping marjı %1,39 olarak belirlenmişti. Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan ön sonucun yayımlandığı gün Nippon Steel, ABD’li çelik üreticisi US Steel’in devralımına ilişkin Birleşik Çelik İşçileri sendikası üyelerine gönderdiği mektupta, devralımın ardından şirketin ülke dışındaki tesislerinden ABD’ye slab sevkiyatı yapmayacağını taahhüt etmişti. Bu taahhüt farklı bir ürün için olsa da sendika söz konusu ön kararı US Steel’in yabancı mülkiyetine karşı çıkmak üzere kullanabilir.