ABD altı ülkeden ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi/telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Endonezya, Çin, Tayvan, Tayland ve Ukrayna’dan ithal karbon sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu altı ülkeden ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlıklı ortalama damping marjları Hindistan için %44,40, Endonezya için %47,86, Çin için %90,83, Tayvan için %29,14, Tayland için %20,30 ve Ukrayna için %90,33 oranlarında bulunuyor.

Bakanlık aynı zamanda Tayland, Hindistan ve İtalya’dan ithal aynı ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşviklerin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Nihai teşvik oranları Tayland için %2,38, Endonezya için %10,21, Hint Essar Steel Limited için %336,62, Hint Ispat Industries için %360,23, Hint Steel Authority of India Limited için %346,61, Hint Tata Iron and Steel Company Limited için %337,51 ve diğer tüm Hint ihracatçılar için %344,44 oranlarında belirlendi.