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ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya vergi getirmedi

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:35:59 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal karbon çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde inceleme kapsamındaki üreticilerin ve ihracatçıların söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından satmadığı tespit etti. Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ve Hyundai Steel Company için ortalama ağırlıklı damping marjı %0 oldu. Bununla birlikte Güney Koreli Ajin Industrial Co., Ltd., Daeik Eng Co., Ltd., Ohsung Co., Ltd., ve Samjin Lnd Co., Ltd. için inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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