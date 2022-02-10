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ABD Belçika’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 10 Şubat 2022 16:11:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Belçika’dan ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Belçika’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Ayrıca bakanlık Dillinger ve Industeel France’in söz konusu dönemde boyuna kesme levha sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Industeel Belgium S.A için %0,51, NLMK Clabecq S.A., NLMK Plate Sales S.A., NLMK Sales Europe S.A., NLMK Manage Steel Center S.A., NLMK La Louviere S.A için %5,76 ve Thyssenkrupp Steel Europe dahil olmak üzere 18 şirket için %3,14 oranında belirledi.

Nihai antidamping vergileri 8 Şubat tarihinden itibaren geçerli.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  kota ve vergiler  levha  yassı ürünler  ABD  |  benzer haberler »


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