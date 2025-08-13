 |  Giriş 
ABD Almanya merkezli Dillinger’den ithal boyuna kesme levhaya vergi getirmedi

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 12:24:35 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Almanya’da ithal karbon çelikten ve alaşımlı boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde AG der Dillinger Hüttenwerke’nin söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından satmadığını tespit etti ve şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


