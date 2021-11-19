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AB Hindistan’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping vergisi getirdi

Cuma, 19 Kasım 2021 11:45:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Avrupa Birliği, Hindistan ve Endonezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping vergisi getirildiğini duyurdu.

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hint Jindal Stainless Limited, Jindal Stainless Hisar Limited şirketleri ve Endonezya’dan ithal edilen ürünlere %13,9, diğer ihracatçılardan yapılan sevkiyatlara ise %5,3 antidamping vergisi uygulanacak.

Bugün itibarıyla uygulanmaya başlayan antidamping vergisi ile Acerinox ve Outokumpu gibi AB’nin başlıca üreticilerinin korunması amaçlanıyor.


Etiketler: yassı ürünler  kota ve vergiler  paslanmaz  soğuk haddelenmiş  paslanmaz  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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