﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan Çin’den ithal paslanmaz yassı mamullere uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 12 Ekim 2021 10:58:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal paslanmaz sıcak ve soğuk haddelenmiş yassı mamullere uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

Jindal Stainless Limited ve Jindal Stainless Hisar Limited gibi yerel üreticilerin, Çin’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan telafi edici verginin incelenmesi ve devam ettirilmesi için DGTR’ye başvuruda bulunduğu belirtildi.

DGTR’nin, 2017 yılının Temmuz ayında, telafi edici verginin getirilmesi önerisinde bulunmasının ardından söz konusu vergi, 2017 yılının Eylül ayında, beş yıl geçerli olmak üzere getirilmişti.

Başvuruda bulunan şirketlerin sunduğu kanıtlar doğrultusunda, DGTR, Çin’den yapılan ithalatta teşvikin devam etme ihtimali bulunduğuna ve bunun da yerel üreticilere maddi zarar vereceğine karar verdi ve inceleme başlatılması önerisinde bulundu.


Etiketler: soğuk haddelenmiş  Hindistan  kota ve vergiler  çelik üretimi  paslanmaz  Hint Yarımadası  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  paslanmaz  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05 Eki

Hint çelik üreticileri Ekim teslimli yassı mamul baz fiyatlarını yükseltmeye başladı
28 Eyl

Hint paslanmaz çelik üreticileri ithalatta kaydedilen %117 artışın ardından ithal paslanmaz çeliğe telafi edici vergi ...
27 Eyl

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları talep zayıfladıkça düşmeye devam ediyor
17 Eyl

Hindistan dört ülkeden ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi
17 Eyl

Hindistan altı ülkeden ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi