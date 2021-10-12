Hindistan Çin’den ithal paslanmaz yassı mamullere uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 12 Ekim 2021 10:58:18 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal paslanmaz sıcak ve soğuk haddelenmiş yassı mamullere uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

Jindal Stainless Limited ve Jindal Stainless Hisar Limited gibi yerel üreticilerin, Çin’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan telafi edici verginin incelenmesi ve devam ettirilmesi için DGTR’ye başvuruda bulunduğu belirtildi.

DGTR’nin, 2017 yılının Temmuz ayında, telafi edici verginin getirilmesi önerisinde bulunmasının ardından söz konusu vergi, 2017 yılının Eylül ayında, beş yıl geçerli olmak üzere getirilmişti.

Başvuruda bulunan şirketlerin sunduğu kanıtlar doğrultusunda, DGTR, Çin’den yapılan ithalatta teşvikin devam etme ihtimali bulunduğuna ve bunun da yerel üreticilere maddi zarar vereceğine karar verdi ve inceleme başlatılması önerisinde bulundu.