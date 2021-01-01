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Tokyo Steel yerel fiyatlarında değişikliğe gitmedi

Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, Aralık ayı fiyatlarını sabit tutmasının ardından Ocak ayı fiyatlarında da değişikliğe gitmediğini duyurdu.

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