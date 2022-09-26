NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül ortasında %0,2 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Eylül ayı ortasında (11-20 Eylül), Eylül başına (1-10 Eylül) kıyasla 8,7 RMB/mt (1,2$/mt) veya %0,2 artışla 3.990,9 RMB/mt (571$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Eylül başına kıyasla sırasıyla %0,3, %0,3, %1,1 ve %0,2 düşerken, sıcak rulo sac fiyatları %0,3 artış kaydetti.