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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de levha fiyatları arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de yassı mamul piyasasındaki artış grafiği devam etti ve yerel levha fiyatları da artış gösterdi.

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