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Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan sonunda %3,1 düştü

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 09:42:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 30 Nisan tarihi itibarıyla, 10 Nisan tarihine kıyasla 380.000 mt veya %3,1 düşüşle 11,99 milyon mt oldu.

30 Nisan’dan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Nisan tarihine kıyasla sırasıyla %2,5, %1,4, %0,7, %5,6 ve %3,7 düşüşle 2,36 milyon mt, 1,37 milyon mt, 1,35 milyon mt, 1,19 milyon mt ve 5,72 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Levha Sıcak Rulo Sac Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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