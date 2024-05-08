Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan sonunda %3,1 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 30 Nisan tarihi itibarıyla, 10 Nisan tarihine kıyasla 380.000 mt veya %3,1 düşüşle 11,99 milyon mt oldu.
30 Nisan’dan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Nisan tarihine kıyasla sırasıyla %2,5, %1,4, %0,7, %5,6 ve %3,7 düşüşle 2,36 milyon mt, 1,37 milyon mt, 1,35 milyon mt, 1,19 milyon mt ve 5,72 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.