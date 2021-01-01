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Türkiye’de yerel kütük fiyatları değişti, ithalat durgun

Türkiye’de yerel kütük piyasası bir şekilde toparlandı ve bazı alıcıların yerli ürünleri ithal ürünlere tercih etmesi ...

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