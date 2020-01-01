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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun ürün ve kütük fiyatları haftalık 20$/mt arttı

Türk uzun ürün üreticileri hafta boyunca inşaat demiri, filmaşin ve kütük fiyatlarını artırma şansını kaçırmadı.

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