Yeşilyurt Metalürji filmaşin üretimine başlıyor

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 17:16:54 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Samsun merkezli Yeşilyurt Metalürji filmaşin üretimine başladı. İlk aşamada hasırlık kalite filmaşin üretecek olan şirketin daha sonra duruma göre tellik ve çivilik kalite filmaşin üretimine de geçebileceği belirtiliyor.

Piyasa oyuncuları Yeşilyurt’un filmaşin üretim kapasitesinin aylık 45.000 mt seviyesinde yer alacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Şirket bu yatırımıyla Türkiye’nin onuncu, ülkenin kuzeyinde ise Kardemir’den sonra ikinci filmaşin üreticisi konumuna ulaşacak.

Yeşilyurt Metalürji’nin çelikhanesi yıllık 1,3 milyon mt, haddehanesi ise yıllık 1,8 milyon mt kapasiteye sahip. Şirket halihazırda kütük ve inşaat demiri üretimi gerçekleştiriyor.