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Rus üreticiler ihracat yerine daha kârlı yerel satışları tercih ediyor

Rusya’da yerel inşaat demiri fiyatları aylık bazda 200$/mt artış gösterdi.

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