Mechel Rusya’nın ilk yeşil metalürji projesi için inşaat demiri tedarik etti

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, ticaret birimi Mechel-Service’in Rusya merkezli Ecolant tarafından Nizhny Novgorod bölgesinde bulunan Vyksa’da yapılacak olan elektrometalürji kompleksinin inşası için 4.900 mt inşaat demiri tedarik ettiğini açıkladı.
Ülkenin ilk yeşil metalürji projesi olan komplekste modern çevre dostu teknolojiler kullanılacak.
Komplekste pelet ve doğal gaz ile doğrudan indirgeme yöntemini kullanılarak çelik üretilecek. Kullanılan teknoloji karbon salımının azaltılmasını sağlayacak.