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Rusya Rekabet Kurumu yerel inşaat demiri piyasasındaki olası kartel anlaşmalarını kontrol edecek

Cuma, 27 Ağustos 2021 15:13:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus yetkililer, bu yıl yerel fiyatlarda görülen önemli artışı göz önünde bulundurarak, olası hukuksuz fiyat sözleşmelerine yönelik olarak başlıca yerel inşaat demiri tedarikçilerine inceleme başlatacak. Rusya Rekabet Kurumu (FAS) tarafından toplanan verilere göre, 2021’de yerel inşaat demiri fiyatları geçen yıla kıyasla %50’nin üstünde artış gösterdi. Üreticiler bu durumun başlıca sebebi olarak küresel piyasadaki artışı gösteriyor, ancak FAS yerel fiyatların, küresel piyasada düşüş görüldüğü dönemlerde dahi arttığını belirtti.

Sonuç olarak yetkililer, tedarikçilerin sözleşmelerinde tekelcilik karşıtı yasalara aykırı bir durum olup olmadığını tespit etmek adına NLMK, Novostal-M, Tulachermet ve Industrial Metallurgical Holding’in faaliyetlerini incelemeye karar verdi. FAS söz konusu üreticilerin fiyatlandırma süreçlerini kontrol edecek ve olası hukuksuz fiyat artışları yapılıp yapılmadığını inceleyecek.

Sıcak sac segmentinde ise başlıca ve en büyük üreticiler olan Severstal, MMK ve NLMK için benzer bir inceleme söz konusu değil.


Etiketler: BDT  uzun ürünler  çelik üretimi  inşaat demiri  Rusya  |  benzer haberler »


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