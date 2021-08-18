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Novorossiysk ürün portföyünü genişletmek için filmaşin tesisi sipariş etti

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 15:03:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesisi ekipmanı tedarikçisi Danieli, Rus çelik üreticisi Novorossiysk Rolling Plant Company’ye Rusya’nın Rostov bölgesinde bulunan Shakhty’de kurulmak üzere yeni filmaşin tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Yeni tesisin 2023 yılının başında devreye alınması planlanıyor.

Şirketin yeni pazarlara ulaşmasını sağlayacak olan tesis, yıllık 600.000 mt 5,5-16 mm çapında rulo ve 6-12 m çapında sıcak/su verilmiş inşaat demiri üretme kapasitesine sahip olacak.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, saatte 120 mt kapasiteli bir Danieli Centro Combustion yürüyen tabanlı yeniden ısıtma fırını, kütükleri haddeleme işlemi için doğru sıcaklığa getirecek.


Etiketler: inşaat demiri  uzun ürünler  çelik üretimi  BDT  filmaşin  Rusya  |  benzer haberler »


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