﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Rus inşaat demiri üreticileri daha iyi fiyatlar ve talep nedeniyle hala yerel satışları tercih ediyor

Rusya'daki inşaat demiri üreticileri, halen geçerli olan %15 (veya minimum 115$/mt) ihracat vergisini hesaba katarak, yerel ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.