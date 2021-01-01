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Küresel kütük piyasasına bakış: Mısır kütük ithalatına geri döndü ancak arz fazlası iyimserliği frenliyor

Bu hafta koruma önlemlerini kaldırmaya karar veren Mısır, küresel kütük piyasasının odak noktası oldu. Piyasanın yeniden ithalata ...

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