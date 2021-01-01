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< Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’ın koruma önlemlerini kaldırmasıyla birlikte kütük ithalatı kapısı aralandı

Kütük beraberinde inşaat demiri ve alüminyuma da uygulanan önlemlerin kaldırılmasının akabinde, piyasa oyuncuları, bu ...

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