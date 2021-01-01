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Hindistan’ın kütük ihracat ihalesi beklenenden daha yüksek fiyattan kapandı

Bu hafta Hindistan’ın önde gelen kütük ihracatçısı uzun bir aradan sonra 30.000 mt, 150 mm kütük için açtığı ihaleyi kapattı. En ...

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