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Mısır aktif kütük alımına devam ediyor, BDT çıkışlı kütük fiyatları rekabet baskısı altında

Mısır kütük piyasası, bu sefer BDT’den yapılan büyük tonajlı kütük alımlarıyla birlikte aktif seyrini sürdürdü.

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