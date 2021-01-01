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< Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır kütük alımlarına yeniden başladı, farklı menşeler için pazarlıklar mevcut

Mısır kütük piyasasının yeniden açılması, satıcılara fırsat sağladığı ve fiyatlara destek olduğundan önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.

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