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İranlı kütük tedarikçileri yetersiz talepten olumsuz etkilendi

İranlı kütük üreticileri, Çin’de ithal kütüğe yönelik talebin zayıflamasıyla baskı altında kaldı, ancak agresif teklif ...

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