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Kardemir kütük satışlarını rekabetçi fiyatlardan açıp, saatler içinde kapattı

Kardemir iç piyasa kütük satışlarını rekabetçi fiyat seviyelerinden açtı ve birkaç saat içinde yaklaşık 93.000 mt satış yaptıktan sonra kapattı.

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