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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları iç piyasadaki sert düşüşten sonra geriledi, talep zayıf

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan kütük piyasasında negatif bir görünüm oluştu.

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