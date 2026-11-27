Hindistan merkezli Welspun Corp, ülkedeki tesislerinde üretilen büyük çaplı kaynaklı çelik boruların (LSAW) tedarikine yönelik yaklaşık 244,76 milyon $ değerinde bir ihracat siparişi aldığını duyurdu.
Söz konusu ihracat tedarikinin 2028 mali yılında yerine gerçekleltirilmesi planlanıyor. Şirket, LSAW boruların genellikle büyük çaplı ve yüksek basınçlı boru hattı projelerinde kullanılan yüksek mukavemetli çelik borular olduğunu belirtti.
Son siparişle birlikte Welspun Corp'un toplam sipariş portföyünün değeri yaklaşık 5,41 milyar $'a ulaştı. Söz konusu siparişlerin teslimatlarına bu mali yıl içerisinde başlanması ve teslimatların 2028-2029 mali yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.
Welspun Corp ağırlıklı olarak petrol, doğal gaz ve su iletiminde kullanılan büyük çaplı kaynaklı hat boruları (LSAW, HSAW, HFW/HFIW) üretiyor. Şirket ayrıca Gujarat eyaletinin Anjar bölgesinde kurduğu üretim kompleksinde su altyapı projelerine yönelik sfero döküm borular ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.