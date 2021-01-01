﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Vadeli kömür ve çelik fiyatlarındaki gerilemenin ardından cevher fiyatları keskin şekilde düştü

Çin’de ithal cevher fiyatları 21 Ekim’de, önceki güne kıyasla keskin düşüş kaydederken, haftalık bazda da geriledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.