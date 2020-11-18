﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’deki yeni bağlantıyla Avrupa çıkışlı hurda fiyatları aniden yükseldi

Hafta başında fiyatların sert biçimde yükseldiği ABD ve Baltık bağlantılarının ardından, Avrupa çıkışlı hurda bağlantısı da fiyatları yukarı çekti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.