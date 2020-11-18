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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’deki St. Petersburg çıkışlı hurda bağlantısında fiyat sabit

Türkiye ithal hurda piyasası üreticilerin devam eden alımlarıyla Ekim ayını hızlı kapatıyor.

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