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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de hurda için kabul görecek fiyatlar son bağlantılarla 500$/mt CFR seviyesine ulaştı

Türkiye ithal hurda piyasasında bugün kaydedilen Avrupa bağlantılarında HMS I/II 80:20 hurda fiyatları yükseldi.

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