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Türkiye’de gemi hurdası fiyatları 410-425$/mt bandına yerleşti

Bugün Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları 410-425$/mt bandında yer alıyor.

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