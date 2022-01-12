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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de başka bir Avrupa çıkışlı hurda alımı beklenen fiyat aralığından gerçekleşti

Türk çelik üreticileri ithal hurda alımlarına devam ediyor ve en son Avrupa çıkışlı bir bağlantı duyuldu. Söz konusu bağlantının ...

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