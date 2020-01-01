﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası çoğunlukla aşağı yönlü hareket etti

SteelOrbis’in 20 Mayıs tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticilerin çoğu yerel hurda alım fiyatlarını 30-160 TL/mt düşürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.