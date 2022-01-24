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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatlar şimdilik yatay, hafif düşüş ihtimali var

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Türkiye ithal hurda piyasasında yapıldığı duyumu alınan bağlantılarla ilgili bilgiler öğrenildi.

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