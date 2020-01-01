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< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasası yeniden sert biçimde yükseldi

İzmir merkezli üreticilerin bir kısmı gemi hurdası fiyatlarını 14 Aralık Pazartesi günü kaydedilen seviyelere kıyasla sert biçimde artırdı.

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