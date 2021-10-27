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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ABD çıkışlı hurda aldı, ithal hurda piyasasında beklentiler karışık

Türkiye ithal hurda piyasası, Türk lirasının değer kaybetmesine yol açabilecek siyasi gelişmeler nedeniyle haftaya durgun bir başlangıç yaptı.

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